Рыбакина сыграет в своём четвёртом финале сезона

Теннисистка Елена Рыбакина (Казахстан, шестое место в рейтинге WTA) сыграет в своём четвёртом финале в сезоне 2023 года на турнире категории WTA-1000 в Риме.

Это будет первый турнир такой категории на грунтовом покрытии для Елены. Ранее в этом году Рыбакина выиграла титул в Индиан-Уэллсе (хард, WTA-1000). Елена также играла в финале на Australian Open, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко, и в Майами (хард, WTA-1000) — там Рыбакина проиграла в матче с Петрой Квитовой (Чехия).

Напомним, Рыбакина является действующей победительницей Уимблдона. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира Елена со счётом 3:6, 6:2, 6:2 переиграла тунисскую теннисистку Онс Жабер.

Матч за победу на турнире в Риме между Рыбакиной и Калининой пройдёт в субботу, 20 мая, и начнётся в 20:00 мск.