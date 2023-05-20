Рыбакина сыграет в своём четвёртом финале сезона

Теннисистка Елена Рыбакина (Казахстан, шестое место в рейтинге WTA) сыграет в своём четвёртом финале в сезоне 2023 года на турнире категории WTA-1000 в Риме.
Это будет первый турнир такой категории на грунтовом покрытии для Елены. Ранее в этом году Рыбакина выиграла титул в Индиан-Уэллсе (хард, WTA-1000). Елена также играла в финале на Australian Open, где уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко, и в Майами (хард, WTA-1000) — там Рыбакина проиграла в матче с Петрой Квитовой (Чехия).
Напомним, Рыбакина является действующей победительницей Уимблдона. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира Елена со счётом 3:6, 6:2, 6:2 переиграла тунисскую теннисистку Онс Жабер.
Матч за победу на турнире в Риме между Рыбакиной и Калининой пройдёт в субботу, 20 мая, и начнётся в 20:00 мск.
- 20 мая 2023
-
00:18
-
00:07
- 19 мая 2023
-
23:49
-
23:36
-
23:25
-
23:08
-
23:00
-
22:38
-
22:08
-
21:40
-
21:27
-
21:11
-
20:52
-
20:27
-
20:21
-
20:01
-
19:44
-
19:30
-
18:44
-
18:12
-
17:48
-
16:46
-
16:45
-
16:33
-
16:26
-
16:18
-
16:01
-
15:41
-
15:25
-
14:59
-
13:55
-
13:41
-
13:07
-
12:53
-
12:33