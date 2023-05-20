Рыбакина: рада, что сыграла много матчей перед Открытым чемпионатом Франции

Казахстанка Елена Рыбакина после полуфинального матча турнира категории WTA 1000 в Риме с Еленой Остапенко из Латвии (6:2, 6:4) рассказала о проблемах в своей игре в начале второго сета и о том, как ей помогает дождь, из-за которого встреча была на время прервана.

«Я начала второй сет не так хорошо. С меньшей энергией, потеряла свою подачу. Так что было сложно. Затем сопернице удались несколько хороших ударов, хорошие подачи. Всё в игре изменилось очень быстро. В то же время я знала, что это только один брейк и мне просто нужно быть сосредоточенной и бороться за каждый мяч, потому что никогда не знаешь, либо ты выиграешь, либо будет какая-то ошибка.

Я приехала сюда без каких-либо ожиданий, потому что в предыдущие годы мне было очень тяжело играть здесь. Возможно, для некоторых дождь — это не хорошо. Думаю, что для меня с моими аллергиями всё складывается иным образом. Он немного помогает мне чувствовать себя здесь лучше. Я просто рада, что сыграла так много матчей сейчас перед Открытым чемпионатом Франции, — приводит официальный сайт WTA слова Рыбакиной.

В финале 20 мая Рыбакина сыграет с украинкой Ангелиной Калининой.