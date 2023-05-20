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Рыбакина: у нас с Калининой хорошие отношения

Рыбакина: у нас с Калининой хорошие отношения
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Казахстанка Елена Рыбакина после матча 1/2 финала турнира категории WTA 1000 в Риме с Еленой Остапенко из Латвии (6:2, 6:4) рассказала о взаимоотношениях с соперницей по финалу украинкой Ангелиной Калининой.

«На самом деле она раньше работала с моим тренером. У нас просто хорошие отношения. Я всегда за нее болею. То же самое, и когда я выигрываю, она всегда поддерживает. Я рада, что мы сыграем в финале», — приводит официальный сайт WTA слова Рыбакиной.

Калинина в другом полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову 7:5, 5:7, 6:2.

Финальный матч между Рыбакиной и Калининой пройдёт 20 мая и начнётся в 20:00. Единственный раз теннисистки играли между собой в прошлом году на турнире в Чарльстоне и победу одержала украинка со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

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