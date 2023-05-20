Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала финала турнира

Сегодня, 20 мая, состоится заключительный игровой день женского теннисного турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Будет сыгран финал турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. WTA-1000, Рим. Расписание матчей одиннадцатого игрового дня

Елена Рыбакина (Казахстан) — Ангелина Калинина (Украина) — начало матча приблизительно в 20:00.

Рыбакина является победительницей «Уимблдона» в 2022 году, а также турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в 2023 году.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Риме составляет € 3,6 млн. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек, которая в 2022 году в двух сетах обыграла в финале представительницу Туниса Онс Жабер.