Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала финала турнира
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Сегодня, 20 мая, состоится заключительный игровой день женского теннисного турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Будет сыгран финал турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. WTA-1000, Рим. Расписание матчей одиннадцатого игрового дня
Елена Рыбакина (Казахстан) — Ангелина Калинина (Украина) — начало матча приблизительно в 20:00.
Рыбакина является победительницей «Уимблдона» в 2022 году, а также турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в 2023 году.
Призовой фонд турнира WTA-1000 в Риме составляет € 3,6 млн. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек, которая в 2022 году в двух сетах обыграла в финале представительницу Туниса Онс Жабер.
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