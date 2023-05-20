Марат Сафин провёл тренировку с теннисисткой из топ-40 рейтинга WTA

34-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя провела совместную тренировку с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира россиянином Маратом Сафиным. Об этом румынка сообщила в своих социальных сетях.
«Невероятный день тренировок с моим тренером и Маратом», — подписала фото Кырстя.
Фото: из личного архива Сораны Кырсти
43-летний Сафин — бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2000, Australian Open — 2005), двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2002, 2006), победитель 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде), член Международного зала теннисной славы. Марат завершил профессиональную карьеру в 2009 году на «Мастерсе» в Париже (Франция), где имеет три одиночных титула.
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