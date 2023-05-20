Рыбакина: возможно, некоторым не по душе дождь в Риме. А мне с моей аллергией это помогает
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем финальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором она встретится с украинкой Ангелиной Калининой.
«Постараюсь выложиться на 100%. Я приехала в Рим без каких-либо ожиданий, потому что в прошлые годы мне было тяжело играть здесь. Возможно, некоторым не по душе дождь. А мне с моей аллергией это помогает», — приводит слова Рыбакиной Internazionali BNL d'Italia.
Напомним, финальный матч между Рыбакиной и Калининой пройдёт сегодня, 20 мая, и начнётся не раньше 20:00 мск. Единственный раз теннисистки играли между собой в прошлом году на турнире в Чарльстоне. Победу в том матче одержала украинка со счётом 4:6, 6:2, 6:4.
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