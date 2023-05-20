Елена Веснина: Медведев готов выиграть свой первый «Мастерс» на грунте

Российская теннисистка, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о предстоящей встрече россиянина Даниила Медведева с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«В матче на грунте чуть больше преимущества будет у Циципаса, потому что на этом покрытии у него лучше результаты. Однако у Даниила со Стефаносом происходит достаточно длительное противостояние — на грунте всё будет решаться более лучшей подачей и игрой на решающих очках.

Даня очень здорово двигается по корту. Но у Стефаноса достаточно академичная игра с резаными и укороченными — это чуть больше подходит под грунтовые покрытия. Будет интересный матч. Медведев не перестаёт удивлять всех в этом году. Я верю в Даню: сейчас он готов выиграть свой первый «Мастерс» на грунте», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Медведева с Циципасом состоится сегодня, 20 мая. Начало встречи — не раньше 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.