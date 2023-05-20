Медведев: Надаль нереален на «РГ», но будет что обсудить, если Джокович выиграет 14 AO

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о значимости 14 титулов испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» для тенниса.
«Возможно, если Новак (Джокович) выиграет Australian Open 14 раз, у нас будет больше поводов для дискуссий. Но на данный момент Рафа в целом на грунте и особенно на «Ролан Гаррос» просто нереален. Честно говоря, я не понимаю, как это возможно. Просто я чувствую себя хорошим теннисистом, но и у меня всегда может быть плохой день, а у соперника – очень хороший. Но, например, в Мадриде у меня сложилось впечатление, что я не так уж и плохо сыграл с Карацевым. При этом я проиграл. У Рафы таких матчей на «Ролан Гаррос» не бывает, за исключением, может быть, матча с Сёдерлингом, где Робин выдал матч всей жизни и победил. Это потрясающе. Я думаю, что в теннисе, по крайней мере на данный момент, нет ничего сравнимого с этим достижением», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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