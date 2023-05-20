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Вероника Кудерметова отказалась раскрывать, что читает в блокноте по ходу своих матчей

Вероника Кудерметова отказалась раскрывать, что читает в блокноте по ходу своих матчей
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12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова отказала журналисту в просьбе раскрыть, что она регулярно читает по ходу своих матчей. Россиянка часто достаёт небольшой блокнот.

«Это секрет. Это мой блокнот (смех)», — сказала Кудерметова на пресс-конференции после поражения в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Напомним, Вероника со счётом 5:7, 7:5, 2:6 проиграла представительнице Украины Ангелине Калининой (47-й номер рейтинга).

26-летняя Кудерметова – чемпионка одного турнира на уровне WTA, а именно Чарльстона-2021. Также Вероника является победительницей прошлогоднего Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Она завоевала титул вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.

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