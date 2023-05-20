Энди Роддик — о Надале: чёрт возьми, как же нам повезло, что он был с нами так долго

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик высказался о решении 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля сняться с «Ролан Гаррос» — 2023.

«Означает ли это, что он попрощался с Уимблдоном и US Open? Или всё закончится на «Ролан Гаррос» в следующем году? Это вопросы, на которые мы не знаем ответов. Но чёрт возьми, как же нам повезло, что он был с нами так долго», — сказал Роддик в эфире Tennis Channel.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. Рафаэль также заявил, что намерен принять участие в любимых турнирах в 2024 году.