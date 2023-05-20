Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович по неизвестным причинам закрыл свой теннисный центр в Белграде

Новак Джокович по неизвестным причинам закрыл свой теннисный центр в Белграде
Аудио-версия:
Комментарии

Компания «Tara 2016», принадлежащая 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу и его жене Елене, приняла решение вернуть землю и сооружения, на которых до этого располагался теннисный центр «Новак», властям Белграда.

«Мы долго принимали это непростое решение – спустя 10 лет прекратить работу и вернуть управление землёй, сооружениями городу. В этом месте тренировались десятки тысяч детей. Мы организовали здесь семь международных турниров ATP, один турнир WTA, получили лучшие оценки за организацию. Гордимся этим.

Совет директоров нашей компании сосредоточит своё внимание на новых проектах, некоторые из которых будут продолжать заниматься теннисным развитием детей и молодёжи. Об этом общественность будет своевременно проинформирована», — говорится в заявлении компании.

Материалы по теме
Истерики и драма в Риме! Датский вундеркинд Руне снова выбил Джоковича из сетки «Мастерса»
Истерики и драма в Риме! Датский вундеркинд Руне снова выбил Джоковича из сетки «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023