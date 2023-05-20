Новак Джокович по неизвестным причинам закрыл свой теннисный центр в Белграде

Компания «Tara 2016», принадлежащая 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу и его жене Елене, приняла решение вернуть землю и сооружения, на которых до этого располагался теннисный центр «Новак», властям Белграда.

«Мы долго принимали это непростое решение – спустя 10 лет прекратить работу и вернуть управление землёй, сооружениями городу. В этом месте тренировались десятки тысяч детей. Мы организовали здесь семь международных турниров ATP, один турнир WTA, получили лучшие оценки за организацию. Гордимся этим.

Совет директоров нашей компании сосредоточит своё внимание на новых проектах, некоторые из которых будут продолжать заниматься теннисным развитием детей и молодёжи. Об этом общественность будет своевременно проинформирована», — говорится в заявлении компании.