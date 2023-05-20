Потапова — об отношениях с Шевченко: ему не пришлось ухаживать. Я и сама быстро сдалась

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко рассказали о начале своих отношений.

«Он не ухаживал. У нас как-то всё из дружбы выросло, ему не пришлось ухаживать. Я и сама быстро сдалась», — сказала Потапова в видео на YouTube-канале Натальи Забияко и Дарьи Касаткиной.

«Да в принципе неплохо ухаживал. Вот она со мной. Я приехал в Австрию, она попросила, чтобы я с ней встретился. На самом деле она играла турнир, и так получилось. Мы переписывались просто – причём до этого никогда не общались. Мы знаем друг друга с 10 лет, но никогда не общались. В итоге начали общаться из-за какой-то истории», — сказал Шевченко.

«Я ответила ему на историю – он выложил из мартини-бара на Тенерифе. А я очень люблю мартини. И сразу отвечу на вопрос – джин-тоник. Мой любимый коктейль. Короче, я ему ответила: о, мартини, прикольно, мой любимый бар был бы на Тенерифе. И всё, и начали общаться. И до сих пор общаемся. И когда мы встретились, то выпили мартини», — отметила Потапова.