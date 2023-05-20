Даниил Медведев: итальянский язык абсолютно не понимаю, знаю несколько слов

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к Италии и признался, что не понимает итальянского языка.

«Итальянский язык я абсолютно не понимаю. Думаю, если бы жил здесь, в Риме, на протяжении полугода, мог бы говорить по-итальянски. Насколько я знаю, этот язык похож на французский. Но я пока ничего не понимаю. Знаю несколько слов.

Мне очень нравится Италия. Я часто играл здесь, будучи юниором. Мне также нравится Франция. На самом деле, когда я проигрывал в Риме, мы с женой оставались здесь ещё на несколько дней. Сейчас я на турнире, и у меня меньше времени. Не могу посещать достопримечательности, но хожу ужинать в хорошие заведения ради итальянской еды. На самом деле, не только итальянской, потому что Рим — современный город, в котором есть всё что угодно», — приводит слова Медведева ASAP Sports.