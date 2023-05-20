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«Мой спарринг-партнёр на неделю». Анастасия Потапова опубликовала милое фото со своим псом

«Мой спарринг-партнёр на неделю». Анастасия Потапова опубликовала милое фото со своим псом
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25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях фото с тренировки на кортах Ниццы (Франция).

«Мой спарринг-партнёр на неделю», — подписала фото Потапова, добавив эмодзи «сердце» и «медвежонок».

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Ранее 22-летняя Потапова приняла участие в грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Анастасии не удалось преодолеть третий круг соревнований, она со счётом 5:7, 6:3, 1:6 проиграла 12-й ракетке мира соотечественнице Веронике Кудерметовой.

В Ницце Потапова готовится к выступлению на Открытом чемпионате Франции — 2023, который пройдёт с 28 мая по 10 июня.

Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA (2022, 2023) в одиночном разряде, победительница юниорского Уимблдона-2016.

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