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Прошла жеребьёвка турнира в Лионе, где сыграют Оже-Альяссим, Норри, Монфис и Пол

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250, который пройдёт в Лионе (Франция) с 21 по 27 мая.

Посев соревнований возглавил 10-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим (WC). Он пропустит первый круг, а во втором сыграет либо с квалифаером, либо с Максом Пёрселлом.

Второй номер посева у 13-го номера рейтинга британца Кэмерона Норри. Его соперником во втором раунде станет либо Давид Гоффен (Бельгия), либо один из победителей квалификации.

Отметим, что российские теннисисты в основную сетку Лиона не заявились.

Интересные противостояния первого круга турнира в Лионе:

Микаэль Имер (Швеция) – Ришар Гаске (Франция, 7)

Диего Шварцман (Аргентина) – Брэндон Накашима (США, 8)

Себастьян Баэс (Аргентина, 6) – Мартон Фучович (Венгрия)

Гаэль Монфис (Франция, WC) – Педро Качин (Аргентина).