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Появилась сетка турнира в Женеве, где сыграют Рууд, Фритц, Бублик, Шелтон и Пэр

Появилась сетка турнира в Женеве, где сыграют Рууд, Фритц, Бублик, Шелтон и Пэр
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Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250, который пройдёт в Женеве (Швейцария) с 21 по 27 мая.

Посев соревнований возглавил двукратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Он пропустит первый раунд соревнований, а во втором сразится с победителем матча Уго Дельен (Боливия) – Джеффри-Джон Вулф (США).

Второй номер посева у девятой ракетки мира, американца Тейлора Фритца. Его соперником на старте станет победитель матча Александр Бублик (Казахстан) – Маркос Гирон (США).

Отметим, что российские теннисисты в основную сетку данных соревнований не заявились.

Интересные противостояния первого круга турнира в Женеве:

Кристофер Юбэнкс (США) – Бенуа Пэр (Франция, WC)
Марко Чеккинато (Италия) – Бен Шелтон (США).

Сетка турнира ATP-250 в Женеве
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