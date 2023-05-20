Вера Звонарёва и Анна Данилина выиграли парный турнир в Париже
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва и представительница Казахстана Анна Данилина одержали победу в финале парного турнира категории WTA-125 в Париже (Франция).
Соперницами Звонарёвой и Данилиной в финальном матче были украинская теннисистка Надежда Киченок и американка Алисия Паркс. Встреча продлилась 2 часа 2 минуты и завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 14:12.
Этот трофей WTA в парном разряде стал 13-м в карьере 38-летней Звонарёвой и четвёртым для 27-летней Данилиной.
Ранее Звонарёва, выступавшая в паре с чешкой Мириам Колодзьежовой, проиграла в матче первого круга парного разряда турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Победу в той встрече одержали россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.
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