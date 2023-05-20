Энди Роддик высказался о матче Медведева с Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик высказался о предстоящем матче россиянина Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).
«Медведев знает, что Циципас может своим форхендом бить с середины корта и диктовать свои условия. Ему придётся чуть сильнее, чем он привык, разбрасывать мячи с бэкхенда по углам. Но мне просто очень нравится, как он возвращает эти мячи. Я не думаю, что в этой ситуации подача Циципаса будет работать так хорошо, как обычно. Даниил не собирается их отдавать и, как ни странно, на Стефаноса будет большее давление в этом матче, так как грунт считается его покрытием.
По большей части вы (экспертам) отдаёте предпочтение Стефу, но мне нравится то, что я вижу от Медведева в Риме и Мадриде, если уж на то пошло», — приводит слова Роддика Sportskeeda со ссылкой на эфир Tennis Channel.
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