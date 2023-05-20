Даниил Медведев — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Риме

Сегодня, 20 мая, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с пятым номером рейтинга ATP греком Стефаносом Циципасом за выход в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 16:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас в полуфинале «Мастерса» в Риме.
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Счёт личных встреч теннисистов — 7-4 в пользу Медведева. Отметим, что Даниил вёл 5-0 и 6-1, но за последние четыре матча выиграл только полуфинал Australian Open — 2022. На грунте они встречались лишь дважды: россиянин победил в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло в 2019 году, а грек взял верх в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021.
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