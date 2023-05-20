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Даниил Медведев — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Риме

Даниил Медведев — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Риме
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Сегодня, 20 мая, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с пятым номером рейтинга ATP греком Стефаносом Циципасом за выход в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 16:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас в полуфинале «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 1/2 финала
20 мая 2023, суббота. 17:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Счёт личных встреч теннисистов — 7-4 в пользу Медведева. Отметим, что Даниил вёл 5-0 и 6-1, но за последние четыре матча выиграл только полуфинал Australian Open — 2022. На грунте они встречались лишь дважды: россиянин победил в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло в 2019 году, а грек взял верх в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021.

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