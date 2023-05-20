Экс-тренер Федерера: от Синнера в Риме определённо ожидали большего
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Иван Любичич, бывший тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, высказался о выступлении итальянца Янника Синнера на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Теннисист проиграл в матче четвёртого круга аргентинскому спортсмену Франсиско Серундоло.
«Мы не можем говорить о провале, но от Янника все определённо ожидали большего в Риме. И говорить о неудаче было бы неблагородно, потому что мы все знаем уровень Синнера.
Что касается сравнения Синнера с Алькарасом или Руне, он идёт своим путём. Он отличается от них. У каждого из этих парней свой путь. Янник пока неустойчив к разочарованиям, он очень сильно хочет преуспеть. Ему не хватает терпения», — приводит слова Любичича La Gazzetta dello Sport.
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