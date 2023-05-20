Мама Хольгера Руне — на вопрос, выиграет ли сын в 2023 году ТБШ: да

Анеке Руне, мать седьмой ракетки мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне, в социальных сетях поделилась уверенностью в том, что её сын в этом сезоне выиграет свой первый турнир «Большого шлема».

В социальных сетях Анеке сделала репост публикации от Tennis TV, модераторы которого спросили у своих подписчиков: «Сможет ли Хольгер Руне завоевать свой первый титул на турнире «Большого шлема» в 2023 году?» На что Анеке ответила: «Да».

Отметим, что в данный момент Руне борется с норвежцем Каспером Руудом за выход в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). По ходу соревнований Хольгер обыграл действующего чемпиона серба Новака Джоковича (22-кратный победитель турниров «Большого шлема»).