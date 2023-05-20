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20-летний Хольгер Руне вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Каспера Рууда

20-летний Хольгер Руне вышел в финал «Мастерса» в Риме, обыграв Каспера Рууда
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Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне пробился в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В полуфинальном матче Руне (7) со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 обыграл двукратного финалиста турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира норвежца Каспера Рууда (4), отыграв у него сет и брейк.

Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. Руне один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Рууда девять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За второй в карьере титул на «Мастерсе» (первый был завоёван в Париже в 2022 году) Руне сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Стефанос Циципас (Греция, 5).

Рим (м). 1/2 финала
20 мая 2023, суббота. 14:10 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		6 6
7 7 		4 2
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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