Медведев в напряжённой борьбе одержал победу в первом сете полуфинала «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, одержал победу в первом сете полуфинального матча турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Спортсмен играет с пятой ракеткой мира, греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Счёт после стартового сета — 7:5.
Стартовый сет был прерван на 2 часа 47 минут из-за дождя при счёте 4:4, затем спортсмены сыграли гейм до счёта 4:5, и матч был снова остановлен — суммарно с первого перерыва до возобновления встречи прошло 4 часа 32 минуты.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас.
Сейчас начинается второй сет встречи. Победитель матча выйдет в финал «Мастерса» в Риме, где ему предстоит сыграть с седьмой ракеткой мира, 20-летним датским теннисистом Хольгером Руне, ранее в полуфинале победившим четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
- 20 мая 2023
-
22:42
-
22:16
-
21:52
-
21:19
-
20:59
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
19:07
-
18:32
-
18:15
-
17:15
-
16:53
-
16:27
-
16:25
-
15:56
-
15:51
-
15:43
-
15:27
-
15:00
-
14:44
-
14:28
-
14:16
-
13:57
-
13:24
-
12:53
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:19
-
10:57
-
10:50
-
10:45
-
10:00
-
09:58