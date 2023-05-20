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Медведев в напряжённой борьбе одержал победу в первом сете полуфинала «Мастерса»

Медведев в напряжённой борьбе одержал победу в первом сете полуфинала «Мастерса»
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Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, одержал победу в первом сете полуфинального матча турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Спортсмен играет с пятой ракеткой мира, греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Счёт после стартового сета — 7:5.

Стартовый сет был прерван на 2 часа 47 минут из-за дождя при счёте 4:4, затем спортсмены сыграли гейм до счёта 4:5, и матч был снова остановлен — суммарно с первого перерыва до возобновления встречи прошло 4 часа 32 минуты.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас.

Сейчас начинается второй сет встречи. Победитель матча выйдет в финал «Мастерса» в Риме, где ему предстоит сыграть с седьмой ракеткой мира, 20-летним датским теннисистом Хольгером Руне, ранее в полуфинале победившим четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.

Рим (м). 1/2 финала
20 мая 2023, суббота. 17:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		3  
5 		2  
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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