Медведев в напряжённой борьбе одержал победу в первом сете полуфинала «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, одержал победу в первом сете полуфинального матча турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Спортсмен играет с пятой ракеткой мира, греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Счёт после стартового сета — 7:5.

Стартовый сет был прерван на 2 часа 47 минут из-за дождя при счёте 4:4, затем спортсмены сыграли гейм до счёта 4:5, и матч был снова остановлен — суммарно с первого перерыва до возобновления встречи прошло 4 часа 32 минуты.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию полуфинального матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас.

Сейчас начинается второй сет встречи. Победитель матча выйдет в финал «Мастерса» в Риме, где ему предстоит сыграть с седьмой ракеткой мира, 20-летним датским теннисистом Хольгером Руне, ранее в полуфинале победившим четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.