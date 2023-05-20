Бычкова: Рыбакина сейчас на волне уверенности в себе, у Калининой не будет шансов

Российская теннисистка Екатерина Бычкова, обладательница десяти титулов в одиночном разряде, прокомментировала поражение россиянки, 12-й ракетки мира Вероники Кудерметовой в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме (Италия), а также поделилась ожиданиями от финальной встречи, в которой сыграют украинка Ангелина Калинина и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
«Чего не хватило Кудерметовой в полуфинале с Калининой? Здесь, мне кажется, включился какой-то морально-психологический аспект. Он иногда даёт сбой у Вероники. Некоторые матчи она только по такому поводу и проигрывает. Здесь мы видели яркий пример такого клина. Плюс Ангелина очень хорошо сыграла. Это её первый полуфинал, она выложилась максимально. И Вероника тоже понимала, что та будет бороться. Мне кажется, где-то что-то не получилось, потому что она «провалилась головой».
Всё ли однозначно в раскладах финала? Думаю, да, всё однозначно, даже добавлять ничего не буду. Елена Рыбакина сейчас настолько на волне своего хорошего тенниса и уверенности в себе, настолько она спокойна, что, думаю, у Ангелины Калининой не будет особо больших шансов», — цитирует Бычкову GoTennis.
- 20 мая 2023
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