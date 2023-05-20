Даниил Медведев — судье перед остановкой матча: уже сильный дождь, я бы лучше остановился

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев вступил в словесную перепалку с судьёй встречи полуфинала турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), Мохамедом Лайяни. Россиянин в этом матче играет с греческим теннисистом, пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Конфликтная ситуация развернулась незадолго до момента остановки матча из-за дождя.

При счёте 4:3 в пользу Медведева теннисист обратился к судье и указал, что идёт сильный дождь. Лайяни проверил корт, но не согласился со спортсменом и сказал, что ничего не изменилось по сравнению с прошлой подачей: «Всё так же. Он [Циципас] сейчас подаёт, это нечестно останавливать игру, создавать помеху».

Россиянин ответил: «Так я и не хотел подавать. Ты мне не разрешил. Уже сильный дождь, я бы лучше остановился», — однако судья только повторил, что корт пригоден к игре, а для остановки встречи нужно согласие обоих спортсменов. Медведев продолжил спор: «Мне всё равно на корт, идёт дождь. Мы не играем под дождём!» — Лайяни парировал: «Мы играем под дождём уже восемь геймов».

Перепалка закончилась тем, что Даниил Медведев заявил, что, если бы он мог принимать решение об остановке матча из-за усилившегося дождя, он бы прекратил игру.

После этой ситуации теннисисты сыграли ещё один гейм, в котором Стефанос Циципас на подаче отыграл очко. Матч был прерван из-за дождя при счёте 4:4. Встреча не возобновится ранее 19:10 по московскому времени.