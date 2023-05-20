Бывшая шестая ракетка мира Маттео Берреттини снялся с «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист, бывшая шестая ракетка мира, а ныне — 20-я, финалист и полуфиналист турниров «Большого шлема» Маттео Берреттини снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2023 года.
Причиной отказа итальянского спортсмена от участия в турнире стала полученная на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) травма: тогда Берреттини надорвал косые мышцы живота, вследствие чего был вынужден сняться с третьего круга соревнований.
Вместо Маттео Берреттини в основную сетку «Ролан Гаррос» попал представитель США Александр Ковачевич, 113-я ракетка мира. Следующим спортсменом, имеющим возможность попасть на «Ролан Гаррос» на снятии, стал Маттео Арнальди, 99-я ракетка мира из Италии.
Ранее сегодня стало известно, что с Открытого чемпионата Франции снялся хорват Марин Чилич, 23-я ракетка мира, который не успел восстановиться после травмы колена. Вместо него на турнир попал итальянец Фабио Фоньини, 130-я ракетка мира.
- 20 мая 2023
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