Польский врач рассказала о травме первой ракетки мира Иги Свёнтек

Польский врач-ортопед Урсула Зданович рассказала, как первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек получила травму, а также объяснила, почему теннис является одним из самых травмоопасных видов спорта.
«Скорее всего, у Иги Свёнтек повреждена двуглавая мышца бедра. Одним из наиболее распространённых механизмов получения травмы является резкое сокращение мышцы, когда она растянута, например, в выпад. Так было, наверное, и в этой ситуации. Есть несколько степеней повреждения мышц. Первый — это небольшое растяжение, когда повреждение буквально на микроскопическом уровне. Хуже всего частичный и полный разрыв.
Стоит отметить, что Ига не смогла продолжить игру и была вынуждена прервать матч. У нас нет подробных данных, но я скрещиваю пальцы, чтобы она как можно скорее вернулась в форму. Двуглавая мышца имеет такой же потенциал для заживления, как и другие мышцы.
Теннисисты являются одной из наиболее уязвимых групп для такого рода травм. В отличие от других видов спорта, в теннисе нет ограничений по времени матчей, которые могут длиться до нескольких часов. Таким образом, спортсмены могут получить целый ряд различных травм, начиная от перегрузок и заканчивая острыми травмами. Травмы мышц и сухожилий лидируют здесь и составляют подавляющее большинство (более 80%) в типах травм», — приводит слова врача польское издание Sport.pl.
- 20 мая 2023
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