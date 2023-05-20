Даниил Медведев вышел в третий финал «Мастерса» в сезоне. Впервые — на грунте

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, одержал победу в полуфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), над греческим теннисистом, пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом, и вышел в третий финал турниров серии «Мастерс» в 2023 году.

В этом сезоне россиянин выходил в финал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где уступил второй ракетке мира, испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу, а также одержал победу на «Мастерсе» в Майами (США), обыграв восьмую ракетку мира, итальянца Янника Синнера. Оба турнира проводились на хардовом покрытии.

Для Медведева финал «Мастерса» в Риме станет первым в этом сезоне финалом на грунте. До этого спортсмен выбывал в четвертьфинале (Монте-Карло), в четвёртом круге (Мадрид) либо отказывался от участия в турнире (Барселона).