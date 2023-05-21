«Мы смеялись над дождём, с нами всё было в порядке». Медведев — об остановках в полуфинале

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев прокомментировал почти пятичасовой перерыв в матче полуфинала турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), вызванный дождями. Встреча россиянина в 1/2 финала с греческим теннисистом, пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом началась в 17:20, а завершилась, ввиду погодных проблем, только в 23:30.

«Мне понравилось играть сегодня. Было очень тяжело из-за задержки ввиду дождя, я разминался шесть или семь раз, но на самом деле иногда это может выбить тебя из колеи, ты можешь немного разозлиться из-за ситуации. Сегодня, не знаю почему, я просто немного посмеялся.

Было так много моментов, когда я был со своим тренером, и он сказал: «Хорошо, они открывают корт, давайте пойдём размяться». Мы пошли туда, начали разминаться и получили сообщение: «Идёт сильный дождь, прекратите разминаться». Мы смеялись над этим, на самом деле с нами всё было в порядке. Мы сказали: «Хорошо, давайте подождём, и, когда мы сможем, мы сыграем». И это то, что нам удалось сделать», — приводит слова Медведева из интервью на корте пресс-служба ATP.