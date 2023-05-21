«Мы смеялись над дождём, с нами всё было в порядке». Медведев — об остановках в полуфинале

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев прокомментировал почти пятичасовой перерыв в матче полуфинала турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), вызванный дождями. Встреча россиянина в 1/2 финала с греческим теннисистом, пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом началась в 17:20, а завершилась, ввиду погодных проблем, только в 23:30.
«Мне понравилось играть сегодня. Было очень тяжело из-за задержки ввиду дождя, я разминался шесть или семь раз, но на самом деле иногда это может выбить тебя из колеи, ты можешь немного разозлиться из-за ситуации. Сегодня, не знаю почему, я просто немного посмеялся.
Было так много моментов, когда я был со своим тренером, и он сказал: «Хорошо, они открывают корт, давайте пойдём размяться». Мы пошли туда, начали разминаться и получили сообщение: «Идёт сильный дождь, прекратите разминаться». Мы смеялись над этим, на самом деле с нами всё было в порядке. Мы сказали: «Хорошо, давайте подождём, и, когда мы сможем, мы сыграем». И это то, что нам удалось сделать», — приводит слова Медведева из интервью на корте пресс-служба ATP.
- 21 мая 2023
-
00:25
-
00:08
- 20 мая 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
22:42
-
22:16
-
21:52
-
21:19
-
20:59
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
19:07
-
18:32
-
18:15
-
17:15
-
16:53
-
16:27
-
16:25
-
15:56
-
15:51
-
15:43
-
15:27
-
15:00
-
14:44
-
14:28
-
14:16
-
13:57
-
13:24
-
12:53
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:19