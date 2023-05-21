Видео: Даниил Медведев исполнил победный танец в честь выхода в финал «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, исполнил танец в честь победы в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), над греческим теннисистом, пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом, и выхода в финал турнира, где спортсмену предстоит сыграть с седьмой ракеткой мира из Дании Хольгером Руне.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Неожиданное выражение радости Даниила Медведева было реакцией на танец Стефаноса Циципаса, который тот исполнил после победы над российским теннисистом в полуфинале хардового турнира в Цинциннати в 2022 году.

Полуфинальный матч «Мастерса» в Риме между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом продолжался более шести часов: спортсмены около четырёх с половиной часов не могли вернуться на корт и доиграть первый сет из-за дождя. В итоге в напряжённой борьбе победа осталась за россиянином: он выиграл матч со счётом 7:5, 7:5.