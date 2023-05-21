Стало известно, почему Калинина не смогла доиграть финальный матч с Рыбакиной в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла доиграть финальный матч на турнире в Риме с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной из-за травмы левой ноги. Украинка снялась с матча при счёте 4:6, 0:1.

В полуфинале турнира Калинина обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Напомним, в четвертьфинале турнира польская теннисистка Ига Свёнтек по ходу третьего сета снялась с матча с Рыбакиной из-за травмы. В полуфинале Рыбакина одолела латвийку Елену Остапенко.

Общий призовой фонд турнира в Риме в женском одиночном разряде составлял € 3,5 млн. Рыбакина за победу в финале получит 1000 рейтинговых очков и € 521 тыс. призовых. Калинина, в свою очередь, получила 650 рейтинговых очков и € 272 тыс. призовых.