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Калинина заплакала после снятия с финального матча с Рыбакиной на турнире в Риме

Калинина заплакала после снятия с финального матча с Рыбакиной на турнире в Риме
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла сдержать эмоций после снятия по ходу финального матча турнира в Риме с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной из-за травмы левой ноги. Украинка приняла решение не продолжать матч при счёте 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.

После остановки матча Калинина обнялась с Рыбакиной и не смогла сдержать слёз.

Напомним, в полуфинале турнира в Риме Калинина одержала победу над представительницей России Вероникой Кудерметовой.

Общий призовой фонд турнира в Риме в женском одиночном разряде составлял € 3,5 млн. Рыбакина за победу в финале получит 1000 рейтинговых очков и € 521 тыс. призовых. Калинина, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и € 272 тыс. призовых.

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