Калинина о снятии по ходу финала с Рыбакиной: нахожусь на пределе физических возможностей

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала снятие с финального матча с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной на турнире в Риме. Напомним, украинка отказалась от борьбы при счёте 4:6, 0:1.

«Особенно сегодня я чувствую, что нахожусь на пределе своих физических возможностей. Сегодня, да, я начала матч, но не смогла продолжить. Я пыталась, но это было абсолютно невозможно. Я больше всего горжусь своим боевым духом за эти две недели. Я боролся, несмотря на счет, любую ситуацию, любые погодные условия, соперников. Все были очень сильными», — приводятся слова Калининой на официальном сайте WTA.

Общий призовой фонд турнира в Риме в женском одиночном разряде составлял € 3,5 млн. Рыбакина за победу в финале получит 1000 рейтинговых очков и € 521 тыс. призовых. Калинина, в свою очередь, получила 650 рейтинговых очков и € 272 тыс. призовых.