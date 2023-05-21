Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой победный танец после победы над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Риме. Матч завершился победой россиянина со счётом 7:5, 7:5.
«Это словно быть в клубе пьяным. Когда ты танцуешь, а у меня много таких друзей, ты чувствуешь себя богом танцпола. Но когда тебе показывают видео, ты видишь, что это не так. Поэтому я не знаю, как все пройдёт, но я был просто счастлив пройти в мой первый финал «Мастерса» на грунте», — приводит слова Медведева Yahoo Sports.
В финальном матче турнира Медведев встретится с представителем Дании Хольгером Руне, который ранее в своём полуфинальном матче обыграл норвежца Каспера Рууда.
Комментарии
- 21 мая 2023
-
03:20
-
03:04
-
02:39
-
02:23
-
01:40
-
01:14
-
00:25
-
00:08
- 20 мая 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
22:42
-
22:16
-
21:52
-
21:19
-
20:59
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
19:07
-
18:32
-
18:15
-
17:15
-
16:53
-
16:27
-
16:25
-
15:56
-
15:51
-
15:43
-
15:27
-
15:00
-
14:44
-
14:28
-
14:16
-
13:57
Партнерский контент