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Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме

Медведев объяснил свой танец после победы над Циципасом на турнире в Риме
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой победный танец после победы над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Риме. Матч завершился победой россиянина со счётом 7:5, 7:5.

«Это словно быть в клубе пьяным. Когда ты танцуешь, а у меня много таких друзей, ты чувствуешь себя богом танцпола. Но когда тебе показывают видео, ты видишь, что это не так. Поэтому я не знаю, как все пройдёт, но я был просто счастлив пройти в мой первый финал «Мастерса» на грунте», — приводит слова Медведева Yahoo Sports.

В финальном матче турнира Медведев встретится с представителем Дании Хольгером Руне, который ранее в своём полуфинальном матче обыграл норвежца Каспера Рууда.

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Видео: Даниил Медведев исполнил победный танец в честь выхода в финал «Мастерса» в Риме
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