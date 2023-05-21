Рыбакина прокомментировала победу на турнире в Риме после снятия Калининой

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу на турнире в Риме после снятия украинки Ангелины Калининой. Напомним, Калинина снялась из-за травмы левой ноги во втором сете при счёте 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.

«Хочу пожелать Калининой скорейшего выздоровления, потому что она действительно моя хорошая подруга, и я очень рада всем её результатам. Она хорошо поработала и, надеюсь, сможет восстановиться к Открытому чемпионату Франции.

Большое спасибо публике и всем, кто остался и смотрел до конца. Нам было нелегко, но и вам нелегко из-за сегодняшнего дождя, поэтому большое спасибо за поддержку», — приводит слова Рыбакиной Sportsmax.

Рыбакина за победу в финале получит 1000 рейтинговых очков и € 521 тыс. призовых. Калинина, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и € 272 тыс. призовых.