Даниил Медведев — Хольгер Руне: примерное время начала финала «Мастерса», история встреч

Сегодня, 21 мая, в Риме (Италия) состоится финал основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание финала турнира

Хольгер Руне (Дания) – Даниил Медведев (Россия) — начало матча приблизительно в 17:00 мск.

Теннисисты лишь раз ранее встречались на официальных турнирах. Произошло это 14 апреля 2023 года в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где Хольгер в двух сетах переиграл Медведева со счётом 6:3, 6:4.

Призовой фонд мужского турнира составляет € 7 705 780. Прошлогодним победителем турнира в Риме стал Новак Джокович, в финале обыгравший в двух сетах грека Стефаноса Циципаса.