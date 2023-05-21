Даниил Медведев — Хольгер Руне: примерное время начала финала «Мастерса», история встреч
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Сегодня, 21 мая, в Риме (Италия) состоится финал основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание финала турнира
Хольгер Руне (Дания) – Даниил Медведев (Россия) — начало матча приблизительно в 17:00 мск.
Теннисисты лишь раз ранее встречались на официальных турнирах. Произошло это 14 апреля 2023 года в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где Хольгер в двух сетах переиграл Медведева со счётом 6:3, 6:4.
Призовой фонд мужского турнира составляет € 7 705 780. Прошлогодним победителем турнира в Риме стал Новак Джокович, в финале обыгравший в двух сетах грека Стефаноса Циципаса.
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