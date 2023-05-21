Иван Любичич: разрыв между Алькарасом и Руне всё меньше и меньше

Бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера Иван Любичич считает, что между Карлосом Алькарасом и Хольгером Руне больше нет значительного разрыва.

«Хольгер Руне очень верит в себя, важно иметь этот драйв, чтобы всегда хотеть большего. Алькарас стал спокойнее, взрослее, осознаннее и умеет лучше справляться с ситуациями на поле. Я не вижу огромного разрыва между ними. Действительно, разница становится всё меньше и меньше», — приводит слова Любичича Tennis 365, ссылаясь на Gazzetta dello Sport.

Напомним, в этом году Хольгер Руне занял второе место на турнире «Мастерс» в Монте-Карло, а также обыграл Новака Джоковича и Каспера Рууда на пути к сегодняшнему финалу Открытого чемпионата Италии, где встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Примерное начало встречи — в 17:00 по московскому времени.