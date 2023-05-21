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Алексей Селиваненко: Медведев приспособил свою игру к особенностям тенниса на грунте

Алексей Селиваненко: Медведев приспособил свою игру к особенностям тенниса на грунте
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящей встрече российского теннисиста Даниила Медведева с датчанином Хольгером Руне в финале грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия).

«Медведев приспособил свою игру к особенностям тенниса на грунте. Даниил и Хольгер уверенно прошли по сетке «Мастерса» в Риме и объективно составили финальную пару. Фаворит в финале? Не стал бы заниматься предсказаниями, потому что каждый матч имеет свою драматургию», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Финальный матч «Мастерса» в Риме, в котором сыграют Медверев и Руне, состоится сегодня, 21 мая. Начало игры — не раньше 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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