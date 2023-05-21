Болельщики — о танце Медведева: таким большим игрокам нужно иногда показывать шоу

Болельщики в соцсетях оценили танец российского теннисиста Даниила Медведева после победы в полуфинале Открытого чемпионата Италии в Риме над греком Стефаносом Циципасом (7:5, 7:5).

«Победа Медведева на Открытом чемпионате Италии на грунте имеет большое значение. Медведев раньше не выигрывал ни одного матча в Риме, так как считался слабым на грунте. Но сейчас он на грани поднятия трофея», — выразил мнение болельщик.

«Он заслужил это. Каждый бит. Таким большим игрокам нужно иногда показывать шоу», — написал один из болельщиков.

«Я так смеялся, что обмочил штаны от танцев Медведева», — написал один из пользователей соцсетей.

«Если я увижу, как кто-то танцует, как Медведев, в клубе, я обязательно уступлю ему место, сяду на стул и возьму попкорн», — отметил другой пользователь.

Напомним, сегодня, 21 мая, состоится финал Открытого чемпионата Италии, в котором встретятся Даниил Медведев и Хольгер Руне. Встреча начнётся примерно в 17:00.