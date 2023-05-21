Кафельников: пока не отдаю предпочтение ни Руне, ни Медведеву. Шансы — 50 на 50

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Италии в Риме между Даниилом Медведевым и Хольгером Руне.
«На этом уровне ни у кого слабых сторон не бывает. Медведеву нужно будет стараться играть на сто процентов, если он хочет победить в турнире. Потому что срывов у Руне, я уверен, не будет.
Действительно, Медведев сейчас производит хорошее впечатление. Его результаты на грунтовом покрытии — лучшие в сезоне. И теперь — очередной финал турнира серии «Мастерс». Будем болеть и надеяться, что он сегодня возьмёт первый свой титул на грунте. А там – будем смотреть, шансы 50 на 50, я пока не отдаю предпочтение ни Руне, ни Медведеву», — приводит слова Кафельникова Газета.Ru.
Напомним, сегодня, 21 мая, состоится финал Открытого чемпионата Италии в Риме, в котором встретятся Даниил Медведев и Хольгер Руне. Игра начнётся примерно в 17:00 мск.
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