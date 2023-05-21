Появилась сетка мужской квалификации «Ролан Гаррос» — 2023. Её возглавил Аслан Карацев

Организаторы «Ролан Гаррос» — 2023 опубликовали сетку мужского грядущего квалификационного турнира, который пройдёт в три раунда.
Её возглавил полуфиналист Australian Open – 2021 российский теннисист Аслан Карацев. В первом круге он сразится с представителем Франции Пьер-Югом Эрбером (397-я ракетка мира). Второй номер посева получил немец Янник Ханфман. На старте соревнований его соперником станет 21-летний итальянец Маттия Беллуччи.
Матчи первого круга квалификации «Ролан Гаррос» у других россиян:
Иван Гахов (Россия) – Хамад Меджедович (Сербия)
Павел Котов (Россия, 6) – Микаэль Гертс (Бельгия).
Другие интересные матчи первого круга:
Юрий Родионов (Австрия, 22) – Брендон Холт (США)
Фабиан Марожан (Венгрия) – Ли Ту (Австралия)
Егор Герасимов (Беларусь) – Лоран Локоли (Франция).
- 21 мая 2023
-
17:26
-
17:12
-
16:45
-
16:09
-
15:24
-
14:45
-
14:36
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:19
-
12:17
-
11:56
-
11:33
-
10:49
-
09:49
-
09:00
-
07:50
-
04:01
-
03:20
-
03:04
-
02:39
-
02:23
-
01:40
-
01:14
-
00:25
-
00:08
- 20 мая 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
22:42
-
22:16
-
21:52
-
21:19