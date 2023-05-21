Появилась сетка мужской квалификации «Ролан Гаррос» — 2023. Её возглавил Аслан Карацев

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Организаторы «Ролан Гаррос» — 2023 опубликовали сетку мужского грядущего квалификационного турнира, который пройдёт в три раунда.

Её возглавил полуфиналист Australian Open – 2021 российский теннисист Аслан Карацев. В первом круге он сразится с представителем Франции Пьер-Югом Эрбером (397-я ракетка мира). Второй номер посева получил немец Янник Ханфман. На старте соревнований его соперником станет 21-летний итальянец Маттия Беллуччи.

Матчи первого круга квалификации «Ролан Гаррос» у других россиян:

Иван Гахов (Россия) – Хамад Меджедович (Сербия)

Павел Котов (Россия, 6) – Микаэль Гертс (Бельгия).

Другие интересные матчи первого круга:

Юрий Родионов (Австрия, 22) – Брендон Холт (США)

Фабиан Марожан (Венгрия) – Ли Ту (Австралия)

Егор Герасимов (Беларусь) – Лоран Локоли (Франция).