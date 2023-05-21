Старт матча Даниила Медведева с Руне в финале «Мастерса» в Риме откладывается из-за дождя

Начало матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с седьмым номером рейтинга датчанином Хольгером Руне в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) откладывается из-за дождя.

Решающий поединок должен был начаться в 17:00 мск. Отметим, что организаторы в своём сообщении о переносе конкретного времени старта не назвали.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме.

Теннисисты лишь раз ранее встречались на официальных турнирах. Произошло это 14 апреля 2023 года в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где Хольгер в двух сетах переиграл Медведева со счётом 6:3, 6:4.