Даниил Медведев — Хольгер Руне: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Риме

Сегодня, 21 мая, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере сразится за титул на грунтовом турнире серии «Мастерс». В финале Рима (Италия) Медведев (3) сразится с седьмой ракеткой мира, 20-летним датчанином Хольгером Руне (7). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 17:30 мск.
Отметим, что в Риме сейчас идёт дождь и старт матча может быть перенесён.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме.
Теннисисты лишь раз ранее встречались на официальных турнирах. Произошло это 14 апреля 2023 года в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где Хольгер в двух сетах переиграл Медведева со счётом 6:3, 6:4.
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