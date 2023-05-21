Калинина — о Рыбакиной: если она продолжит набирать форму, то станет первой ракеткой мира

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала спортивную форму своей соперницы по финалу турнира WTA-1000 в Риме (Италия), представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Вчера, 20 мая, украинка была вынуждена из-за травмы досрочно завершить своё участие в итоговом матче соревнований в начале второго сета, а Рыбакина стала обладательницей титула турнира.

«Вы не видите, что она делает? Она выигрывает турниры как никто другой в туре. Конечно, каждый может победить в Париже, но у Елены очень большие шансы.

Я знаю её очень долго. Помню, как мы играли в Китае много лет назад. Не могу точно сказать, когда это было, может быть, около семи или девяти лет назад. Но Елена была очень молода. Думаю, сейчас она улучшила абсолютно все аспекты своей игры, она провела последовательную работу над ними. Изумительная сила, физическая форма, да и вообще всё.

Елена — потрясающая теннисистка топового уровня. Думаю, если она продолжит набирать форму, то вскоре станет первой ракеткой мира», — сказала Калинина на пресс-конференции после матча.