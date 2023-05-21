Элина Свитолина одержала уверенную победу на старте турнира в Страсбурге
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Страсбурге (Франция), который продлится до 27 мая.
В матче первого круга Свитолина (WC) со счётом 6:4, 7:6 (7:1) обыграла представительницу США Луизу Чирико (242-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 55 минут. Свитолина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Чирико один эйс, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.
Во втором круге турнира в Страсбурге Свитолина сразится с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия, 2) — Кэти Волынец (США).
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