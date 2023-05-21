«Мне нравится его индивидуальность!» Борис Беккер оценил победный танец Даниила Медведева

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на забавный танец чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева, который он исполнил после выхода в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

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«Мне нравится его индивидуальность!» — написал Беккер в социальных сетях.

«Это словно быть в клубе пьяным. Когда ты танцуешь, а у меня много таких друзей, ты чувствуешь себя богом танцпола. Но, когда тебе показывают видео, ты видишь, что это не так. Поэтому я не знаю, как всё пройдёт, но я был просто счастлив пройти в мой первый финал «Мастерса» на грунте», — прокомментировал свой этюд Медведев.