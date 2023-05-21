«Бонжур, ребятки!» Анастасия Потапова опубликовала красивое селфи
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25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях красивое селфи.
«Бонжур, ребятки!» — подписала фото Потапова.
Фото: из личного архива Анастасии Потаповой
Ранее 22-летняя Потапова приняла участие в грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Анастасии не удалось преодолеть третий круг соревнований, она со счётом 5:7, 6:3, 1:6 проиграла 12-й ракетке мира соотечественнице Веронике Кудерметовой.
В данный момент Потапова готовится к выступлению на Открытом чемпионате Франции — 2023, который пройдёт с 28 мая по 10 июня. Анастасия находится в Ницце.
Россиянка Анастасия Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA (2022, 2023) в одиночном разряде, победительница юниорского Уимблдона 2016 года.
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