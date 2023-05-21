Жозе Моуринью и Борис Беккер посетили матч финала «Мастерса» в Риме в качестве болельщиков

Португальский футбольный тренер, возглавляющий «Рому», Жозе Моуринью и бывшая первая ракетка мира из Германии, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер присутствуют на финале «Мастерса» в Риме (Италия), в котором играют россиянин Даниил Медведев, третья ракетка мира, и седьмая ракетка мира из Дании Хольгер Руне.
Бывшую первую ракетку мира, Бориса Беккера, организаторы турнира показали в прямой трансляции в самом начале матча. Сам спортсмен поделился фотографиями с центрального корта «Форо Италико» в социальных сетях. Там экс-теннисист сообщал, что начало матча перенесено, а также выкладывал видео дождя, ставшего причиной отложенного старта встречи Руне и Медведева.
Фото: Социальные сети Бориса Беккера
На Жозе Моуринью организаторы обратили внимание публики между геймами встречи, выведя его изображение на экран: аудитория стадиона приветствовала тренера овациями.
Фото: Alex Pantling/Getty Images
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