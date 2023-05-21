Даниил Медведев — Хольгер Руне: россиянин выиграл первый сет в финале «Мастерса» в Риме

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с седьмым номером рейтинга датчанином Хольгером Руне в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Его со счётом 7:5 выиграл Медведев.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме.

Первая партия продлилась 48 минут. Медведев заработал и реализовал один брейк-пойнт, на счету Руне два нереализованных. Даниил также один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки.

Отметим, что ранее теннисисты лишь раз ранее встречались на официальных турнирах. Произошло это 14 апреля 2023 года в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где Хольгер в двух сетах переиграл Медведева со счётом 6:3, 6:4.