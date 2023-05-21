Даниил Медведев — Хольгер Руне: россиянин выиграл первый сет в финале «Мастерса» в Риме

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с седьмым номером рейтинга датчанином Хольгером Руне в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Его со счётом 7:5 выиграл Медведев.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Первая партия продлилась 48 минут. Медведев заработал и реализовал один брейк-пойнт, на счету Руне два нереализованных. Даниил также один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки.
Отметим, что ранее теннисисты лишь раз ранее встречались на официальных турнирах. Произошло это 14 апреля 2023 года в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), где Хольгер в двух сетах переиграл Медведева со счётом 6:3, 6:4.
- 21 мая 2023
-
20:46
-
20:35
-
20:32
-
20:28
-
20:23
-
20:21
-
20:12
-
20:05
-
19:52
-
19:41
-
19:28
-
19:27
-
18:47
-
18:38
-
18:24
-
18:24
-
18:04
-
17:50
-
17:44
-
17:26
-
17:12
-
16:45
-
16:09
-
15:24
-
14:45
-
14:36
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:19
-
12:17
-
11:56
-
11:33
-
10:49