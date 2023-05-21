Даниил Медведев выиграл все 32 матча этого сезона, в которых забирал первый сет
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл все 32 матча этого сезона, в которых забирал первый сет.
Это интересно в разрезе того, что в данный момент первая ракетка России Медведев борется за дебютный титул на грунтовом турнире серии «Мастерс». Даниил со счётом 7:5 выиграл первый сет в финальном матче Рима (Италия), где он сражается с седьмой ракеткой мира, 20-летним датчанином Хольгером Руне.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хольгер Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Риме.
Отметим, что в текущем сезоне Даниил уже завоевал четыре титула (один из них на «Мастерсе» в Майами (США)) и идёт лидером Чемпионской гонки ATP.
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